Альпіністи чистять дахи столичних будівель від бурульок

У Києві в керуючих компаніях для очищення покрівель від бурульок задіяні 111 покрівельників та 21 бригада альпіністів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«У столиці триває очищення дахів житлових та інших будинків від буруль. Для цього керуючі компанії в районах використовують спеціальні автовишки – наразі працює 11 одиниць. Також працюють 111 покрівельників підприємств і залучена 21 бригада альпіністів, оскільки очищення буруль із дахів багатоповерхових будинків супроводжується значною небезпекою та потребує спеціальних навичок»‎, - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

У Києві дахи будівель очищає від буруль 21 бригада альпіністів / Фото: kyivcity.gov.ua

Він наголосив, що усі місця робіт мають бути огороджені стрічками, щоб убезпечити пішоходів. Він також звернув увагу водіїв, що не потрібно паркувати авто впритул до локації, де збивають бурулі.

«Погода змінюється досить швидко. Ще кілька днів тому міські служби розчищали снігові завали. Адже за кілька днів випало понад 45 см снігу. Сьогодні ж, після зміни температур, маємо кригу на дахах. Комунальні служби очищають будівлі, за які відповідальні. Щодня вдається очищати 200-250 будинків, залежно від складності та висотності будинку. Однак у столиці є низка приміщень, які зобов’язані очищати балансоутримувачі, наприклад, приватні установи. Тому я звертаюся до всіх установ та організацій незалежно від форми власності: необхідно забезпечити прибирання небезпечної криги з покрівель»‎, – заявив заступник голови КМДА.

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Пантелеєв нагадав, що у місті працюють інспектори з благоустрою: за неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи штраф може становити 1700 гривень.

Як повідомлялося, у Києві за неприбраний сніг та бурульки інспектори благоустрою внесли понад 600 приписів.