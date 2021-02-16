Дахи у Києві «обростають» бурульками, за неприбрані - штрафують

Особлива увага столичних комунальників - до дахів та козирків, на яких внаслідок перепаду температур активно утворюються бурульки.

Як передає Укрінформ з посиланням на заступника голови КМДА Олексія Кулеби у Фейсбуці, у Києві, згідно з правилами благоустрою, керівників підприємств, установ та організацій, які відповідальні за очищення дахів від криги, можуть оштрафувати за неприбрані бурульки на дахах до 1700 грн.

"Комунальні служби продовжують звільняти вулиці міста від снігу та криги... Столиця має бути максимально безпечною, аби кияни більше не травмувались через слизькі тротуари чи падіння крижаних сталактитів", - зазначив він.

За його словами, керівники міських служб мають чітке завдання – максимально уважно контролювати прибирання снігу, зняття накрижень та льоду.

"Згідно з правилами благоустрою, очищення дахів від снігу та бурульок проводиться негайно із дотриманням заходів безпеки для пішоходів. Це особиста відповідальність балансоутримувачів, керівників підприємств, установ та організацій. За невиконання правил порушникам загрожує штраф до 1700 грн", - нагадав Кулеба.

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Він також зауважив, що важливо, аби самі кияни також зважали на правила безпеки. Варто оминати дахи та козирки, де можливе падіння криги, бажано дотримуватись дистанції мінімум 3 метри.

Комунальники також просять не залишати автотранспорт поблизу потенційно небезпечних споруд або дерев. Якщо чуєте тріск згори - не піднімайте голову, а швидко притисніться до стіни. Звертайте увагу, що під бурульками на землі завжди товстіший шар криги, що також небезпечно.

Окрім цього, киян закликають повідомляти про небезпечні нарости льоду до Контактного центру Києва 15-51.

Як повідомлялося, у Києві інспектори благоустрою склали майже 50 протоколів за неприбраний сніг та бурульки.

Фото: Олена Худякова