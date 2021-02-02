У Києві за добу внесли майже пів тисячі приписів через неприбраний сніг
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Комунальні служби працюють практично цілодобово та у вихідні, аби ліквідувати наслідки негоди в місті. Зокрема, інспектори КП «Київблагоустрій» та районних державних адміністрацій перевіряють свої сектори на наявність неприбраного снігу", - повідомив в. о. директора Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.
За його словами, у місті цілодобово працюють дорожні та комунальні служби.
"З нашого боку ми розробили лист-нагадування для балансоутримувачів та роздали всім підприємцям. Постійно проводимо профілактичну роботу, щоб сніг, ожеледь, бурульки прибиралися вчасно», – зазначив Ткаченко.
Протягом дня на дорогах працює спецтехніка, якої залучено майже 400 одиниць, а розчищати доріжки та тротуари допомагають майже 4,5 тис. комунальних працівників. Місто продовжує боротьбу зі снігом задля безпеки водіїв та пішоходів.
В Україні у вівторок, 2 лютого, дощі очікуються у східних та південно-східних областях, на решті території - без опадів.