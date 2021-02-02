У Києві за добу внесли майже пів тисячі приписів через неприбраний сніг

У Києві за минулу добу внесли близько 500 приписів та склали 34 протоколи через неприбраний сніг на територіях, за якими мають слідкувати балансоутримувачі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Комунальні служби працюють практично цілодобово та у вихідні, аби ліквідувати наслідки негоди в місті. Зокрема, інспектори КП «Київблагоустрій» та районних державних адміністрацій перевіряють свої сектори на наявність неприбраного снігу", - повідомив в. о. директора Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

За його словами, у місті цілодобово працюють дорожні та комунальні служби.

"З нашого боку ми розробили лист-нагадування для балансоутримувачів та роздали всім підприємцям. Постійно проводимо профілактичну роботу, щоб сніг, ожеледь, бурульки прибиралися вчасно», – зазначив Ткаченко.

Протягом дня на дорогах працює спецтехніка, якої залучено майже 400 одиниць, а розчищати доріжки та тротуари допомагають майже 4,5 тис. комунальних працівників. Місто продовжує боротьбу зі снігом задля безпеки водіїв та пішоходів.

В Україні у вівторок, 2 лютого, дощі очікуються у східних та південно-східних областях, на решті території - без опадів.