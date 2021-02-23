СтерненкуВолю: у Львові - масова акція на підтримку активіста

У Львові на площі Ринок відбулася масова акція на підтримку Сергія Стерненка «Сьогодні - його, а завтра — усіх нас». За кілька годин після анонсу події зібралися сотні містян, які готові висловити підтримку активісту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Львів’яни вийшли на площу Ринок, щоб висловити протест проти засудження активіста Сергія Стерненка. Незважаючи на те, що після анонсу акції минуло кілька годин, на протест зібралися сотні містян, серед них більшість студентів, проте є люди поважного віку, ті, що прийшли цілими сім’ями, туристи, представники міської, обласної рад та депутати ВР.

«Ми доведемо, що не дамо Стерненка посадити. Зараз я як депутат Верховної Ради подала клопотання, щоб його перевели з одеського СІЗО в київське, бо там йому реально загрожує смерть. Ми маємо на це три дні і маємо надію, що клопотання задовольнять», - зазначила народний депутат Наталія Піпа.

Вона додала, що такий вирок, який винесли Стерненку, - це проблема цілої судової системи і повідомила, що депутати ВР почали збирати підписи проти генпрокурора Ірини Венедіктової.

Цю новину учасники акції зустріли гучними оплесками, вони переконані, що справа Стерненка - сфабрикована, а поміж плакатів, які принесли з собою багато таких : «Волю Стерненку, Венедіктову в тюрму», «Геть Венедіктову», «Де закінчується закон, там починається Росія», «Не тих саджаєте» тощо. Видно, що ці плакати не підготовлені заздалегідь, а робилися швидкоруч на роботі, в офісі, вдома, в аудиторії... А люди, які їх тримають, кажуть, що розуміють, що це акція не одного дня і готові приходити знову, щоб добитися справедливості.

«Сьогодні – це Стерненко, а завтра може бути будь-хто з нас», - зазначають мітингувальники.

Такої ж думки перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Судова реформа має відбутися. Це про кожного з нас, це про нашу країну. На місці Стерненка завтра може бути будь-хто. Це не лише про його права — це про права кожного з нас. Ми не можемо мовчати, ми маємо сказати: Стерненку — волю!» — зазначив чиновник.

Акція у Львові тривала понад годину, після офіційної частини і виступів організаторів люди залишалися, обговорювали можливий вихід з ситуації, вимоги до влади, наступні акції.

У Львові відбулася масова акція на підтримку Стерненка /Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ

Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

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Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Тим часом у багатьох містах України увечері 23 лютого активісти проводять масові акції на підтримку Стерненка.