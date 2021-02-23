На Закарпатті дистанційно навчаються понад 33 тисячі учнів

На Закарпатті дистанційно навчаються понад 33 тисячі учнів

Укрінформ
На Закарпатті станом на 23 лютого на дистанційній формі навчання перебуває 119 закладів загальної середньої освіти із 663-х шкіл, що налічуються в області. Це 33 099 учнів.

Про це повідомив в коментарі кореспонденту Укрінформу керівник штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій на Закарпатті Ігор Шинкарюк.

За його словами, найбільше шкіл на дистанційці у Рахівському, Берегівському районах та на Іршавщині.

Зазначається, що на кінець минуло тижня в Закарпатській області на дистанційній формі навчання перебувало 120 шкіл.

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За словами Шикарюка, кожна тергромада наразі приймає рішення та регулює роботу освітніх закладів. Там, де епідситуація дозволяє відкривати 1-4 чи 5-11-ті класи, - школи працюють. Утім, цифра змінюється щодня і не є стабільна.

Як повідомлялося, Закарпаття разом із іншими західними областями уже тиждень входить до переліку областей з найбільшим поширенням коронавірусної інфекції в Україні. За останню добу на Закарпатті виявлено 224 нових хворих на коронавірус.

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В Україні станом на 23 лютого лабораторно підтверджено 1 311 844 випадки COVID-19, з них за добу – 4 182.

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