На Закарпатті дистанційно навчаються понад 33 тисячі учнів

На Закарпатті станом на 23 лютого на дистанційній формі навчання перебуває 119 закладів загальної середньої освіти із 663-х шкіл, що налічуються в області. Це 33 099 учнів.

Про це повідомив в коментарі кореспонденту Укрінформу керівник штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій на Закарпатті Ігор Шинкарюк.

За його словами, найбільше шкіл на дистанційці у Рахівському, Берегівському районах та на Іршавщині.

Зазначається, що на кінець минуло тижня в Закарпатській області на дистанційній формі навчання перебувало 120 шкіл.

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За словами Шикарюка, кожна тергромада наразі приймає рішення та регулює роботу освітніх закладів. Там, де епідситуація дозволяє відкривати 1-4 чи 5-11-ті класи, - школи працюють. Утім, цифра змінюється щодня і не є стабільна.

Як повідомлялося, Закарпаття разом із іншими західними областями уже тиждень входить до переліку областей з найбільшим поширенням коронавірусної інфекції в Україні. За останню добу на Закарпатті виявлено 224 нових хворих на коронавірус.

В Україні станом на 23 лютого лабораторно підтверджено 1 311 844 випадки COVID-19, з них за добу – 4 182.