На Закарпатті дистанційно навчаються понад 33 тисячі учнів
Про це повідомив в коментарі кореспонденту Укрінформу керівник штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій на Закарпатті Ігор Шинкарюк.
За його словами, найбільше шкіл на дистанційці у Рахівському, Берегівському районах та на Іршавщині.
Зазначається, що на кінець минуло тижня в Закарпатській області на дистанційній формі навчання перебувало 120 шкіл.
За словами Шикарюка, кожна тергромада наразі приймає рішення та регулює роботу освітніх закладів. Там, де епідситуація дозволяє відкривати 1-4 чи 5-11-ті класи, - школи працюють. Утім, цифра змінюється щодня і не є стабільна.
Як повідомлялося, Закарпаття разом із іншими західними областями уже тиждень входить до переліку областей з найбільшим поширенням коронавірусної інфекції в Україні. За останню добу на Закарпатті виявлено 224 нових хворих на коронавірус.
В Україні станом на 23 лютого лабораторно підтверджено 1 311 844 випадки COVID-19, з них за добу – 4 182.