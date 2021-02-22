Міносвіти назвало умову для переходу вишів на очне навчання

Очне навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти можливе за умови заповнення аудиторій на 50%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

МОН рекомендує вишам самостійно визначати форму організації освітнього процесу.

"Відповідно до листа МОН, проведення очних лекцій у великих групах (потоках) студентів можна вважати масовим освітнім заходом, тому наповненість аудиторій має становити щонайбільше 50 відсотків місць у кожній аудиторії", - йдеться у повідомленні.

У разі переходу на очне навчання рекомендовано надавати можливість здобувачам, які перебувають на самоізоляції, виконувати індивідуальний навчальний план із використанням дистанційних технологій.

Загалом, з метою ефективної та безпечної організації освітнього процесу з 24 лютого Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам фахової передвищої та вищої освіти самостійно визначати форму організації освітнього процесу, при цьому враховувати рівень епідемічної небезпеки та надавати перевагу змішаній формі навчання.

У разі встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки регіону відвідування закладів здобувачами освіти заборонено.

Читайте також: МОН планує дозволити вишам самостійно розпоряджатися грошима

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів подовжив адаптивний карантин до 30 квітня 2021 року.