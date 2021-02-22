Міносвіти назвало умову для переходу вишів на очне навчання
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки.
МОН рекомендує вишам самостійно визначати форму організації освітнього процесу.
"Відповідно до листа МОН, проведення очних лекцій у великих групах (потоках) студентів можна вважати масовим освітнім заходом, тому наповненість аудиторій має становити щонайбільше 50 відсотків місць у кожній аудиторії", - йдеться у повідомленні.
У разі переходу на очне навчання рекомендовано надавати можливість здобувачам, які перебувають на самоізоляції, виконувати індивідуальний навчальний план із використанням дистанційних технологій.
Загалом, з метою ефективної та безпечної організації освітнього процесу з 24 лютого Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам фахової передвищої та вищої освіти самостійно визначати форму організації освітнього процесу, при цьому враховувати рівень епідемічної небезпеки та надавати перевагу змішаній формі навчання.
У разі встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки регіону відвідування закладів здобувачами освіти заборонено.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів подовжив адаптивний карантин до 30 квітня 2021 року.