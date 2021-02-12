На Прикарпатті всі школи та виші перевели на «дистанційку»
Про це оголосив начальник Управління цивільного захисту Івано-Франківської ОДА під час засідання регіональної комісії ТЕБ та НС, передає кореспондент Укрінформу.
«Призупинити навчально-виховний процес і перевести на дистанційне навчання учнів 5-11 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, середньопрофесійних і вищих навчальних закладів з 15 лютого до 1 березня», - зачитав рішення Стебницький.
Водночас, за його словами, у разі зростання захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей дошкільного віку та початкової школи рішення про призупинення навчально-виховного процесу покладено на органи місцевого самоврядування.
За останній тиждень на грип та ГРВІ в Івано-Франківській області захворіли майже 5 тисяч осіб. Від початку епідсезону по меддопомогу звернулись понад 90 тисяч людей, що на 10 тисяч більше, ніж у цей період минулого року.
За інформацією Івано-Франківської ОДА, наразі в області госпіталізовані 2033 пацієнти з COVID-19, з них половина потребує кисневої терапії. Завантаженість виділених для пацієнтів з корнавірусом ліжок становить 67%, у реанімаційних відділеннях – 63%.
За добу в області зареєстровано 592 нові випадки коронавірусної хвороби. Загалом від початку епідемії на COVID-19 захворіли 53 625 жителів Прикарпаття, з них одужали 44 835, померли 1032 пацієнти.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 лютого лабораторно підтверджено 1 262 867 випадків COVID-19, із них за добу 4773.