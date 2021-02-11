На Буковині - спалах COVID-19 серед учнів і вчителів, частину шкіл переводять на «дистанційку»

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила директорка Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА Людвига Цуркан.

"Сьогодні вранці відбулося засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС, де ми прозвітували про рівень захворюваності по закладах освіти - і по садочках, і по школах, і по закладах профтехосвіти. Вислухали рекомендації головного санітарного лікаря щодо організації форм навчання, вислухали рятувальників, які доповіли про погіршення погодних умов. Тому було прийнято рішення у тих територіальних громадах, а це в основному громади колишнього Сторожинецького, Заставнівського районів та міста Чернівці, рекомендувати керівникам перевести з понеділка здобувачів освіти на дистанційну форму навчання", - сказала головна освітянка області.

Вона зазначила, що рівень захворюваності на коронавірус почав зростати швидкими темпами. Зокрема, за тиждень кількість хворих учнів та вчителів зросла більш ніж удвічі.

"За останній тиждень по садочках кількість хворих працівників збільшилася на 24 особи і станом на сьогодні їх уже 51. А по школах захворіло вже 62 вчителі і 65 учнів, а це, відповідно, на 39 і 45 більше, ніж минулого тижня. Чесно кажучи, у нас ще до сьогоднішнього засідання комісії з питань ТЕБ та НС закрилися деякі заклади дошкільної освіти у Заставнівській, Веренчанській, Юрковецькій та Сторожинецькій ОТГ. А школи у Красноїльській, Кам'янецькій, Чудейській, Кадубовецькій, Юрковецькій, Вікнянській і Веренчанській територіальних громадах уже були переведені на дистанційне навчання", - додала Цуркан.

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У Департаменті освіти підготували відповідний лист із рекомендаціями з понеділка перевести школи на дистанційну форму навчання терміном на два тижні. Його відправили громадам, в яких зафіксували ріст захворюваності.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 лютого у Чернівецькій області зафіксували 47 674 випадки інфікування COVID-19, із них 41 961 пацієнт одужав, 918 людей померли.

В Україні за минулу добу, 10 лютого, зафіксували 5 039 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 124.