На Буковині за тиждень добова кількість випадків коронавірусу зросла майже удвічі

У Чернівецькій області за останній тиждень майже вдвічі зросла добова кількість нововиявлених випадків COVID-19. Відтак у регіоні розгорнули понад сотню нових ліжок для хворих на COVID-19.

Про це на офіційній сторінці у Фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація, передає Укрінформ.

"На Буковині за останній тиждень зросла захворюваність на COVID-19. Так, якщо у січні виявляли близько 150 нових недужих на добу, зараз це число наближається до 300. Медична система області вже відреагувала на таку ситуацію. У госпітальних базах додатково розгорнули ще 110 ліжок для пацієнтів із коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак вважає, що локдаун дав можливість зупинити поширення коронавірусу після новорічних свят. Однак у двох районах області кількість хворих значно зросла, бо там гучно, великими компаніями відзначили початок року.

"Епідеміологічні розслідування показали, що на Заставнівщині організували данець, а на Сторожинеччині добре помаланкували. Щодня до лікарень тут госпіталізують по 10-18 недужих. Ситуація з ліжками там критична, заповненість – близько 90%, реанімацій – на 100%", - цитують слова чиновниці в обласній адміністрації.

За словами Гусак, обласний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та з упередження і нерозповсюдження COVID-19 ухвалив рішення переглянути маршрути пацієнтів. Так, хворих із цих двох районів доправляють до обласної лікарні, недужих зі Сторожинеччини приймають у Глибоцькій лікарні. Крім того, у Заставнівській та Сторожинецькій ЦРЛ розгорнули по 30 додаткових ліжок.

Наталія Гусак також розповіла, що загалом госпітальні бази області завантажені на 43%. 1483 ліжка, тобто 85%, забезпечені киснем, причому 930 із них наразі вільні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 8 лютого у Чернівецькій області зафіксували 46 998 випадків інфікування COVID-19, із них 41 312 пацієнтів одужали, 902 людини померли.

В Україні за минулу добу, 7 лютого, зафіксували 2 141 новий випадок COVID-19, летальних випадків - 47.