На КПВВ «Новотроїцьке» тест на антиген уже здали понад 500 осіб з ОРДО

На КПВВ «Новотроїцьке» тест на антиген коронавірусу SARS-CoV-2 безкоштовно здали 511 людей, які прибули з окупованої території.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку меддопомоги населенню Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко.

«Сьогодні також триває перетин лінії зіткнення. З 15 січня було обстежено 511 охочих, які отримали результати методом швидких антигенних тестів», - сказав Педенко. Він додав, що тут COVID-19 не було виявлено ні у кого.

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В ОДА нагадали, що швидких експрес-тестів на антиген достатньо на КПВВ для всіх охочих, тому нікому не відмовляють. Тест проводять з 15 січня 2021 року у фельдшерському пункті, який облаштовано у модульному містечку на КПВВ «Новотроїцьке». Дані медичної процедури надсилають на мобільний додаток у гаджеті «Дій вдома». Якщо результат на CОVID-19 негативний, то така людина не перебуває на самоізоляції і може вільно пересуватися територією, підконтрольною українській владі.

Як повідомлялося, уряд дозволив під час в'їзду з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей проводити експрес-тестування на антиген коронавірусу SARS-CoV-2.

На Донеччині відкриті всі 4 КПВВ («Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка» та «Майорське»), але окупанти продовжують пропускати людей тільки через один пункт - «Новотроїцьке» і тільки два дні на тиждень - у понеділок і п’ятницю.

Станом на 22 лютого в Україні лабораторно підтверджено 3 206 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіло 1 307 662 людини.

На Донеччині від початку пандемії на COVID-19 захворіло 46 455 осіб, з них 43 337 - одужали, 1036 - померли.