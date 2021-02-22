Чернігівщина готова до проведення щеплень від коронавірусу – Ляшко

Чернігівська область, яка однією з перших в Україні отримає вакцину від COVID-19, повністю готова до проведення щеплень.

Про це в неділю у Чернігівській обласній лікарні заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Медичні сестри - працівники мобільних бригад - навчені на національному рівні, кабінет для проведення щеплення в лікарні підготовлений, він має маніпуляційний столик, сумку-холодильник, холодильник про всяк випадок, є бокси для безпечної утилізації шприців. Отже, в Чернігівській області все готово до проведення щеплень", - констатував він.

За словами Ляшка, до Чернігова він приїхав, аби проінспектувати обласний склад, який прийматиме вакцину, подивитися, чи достатньо в ньому місця для її розміщення. Перше постачання в область передбачає партію в 6 тисяч доз вакцини AstraZeneca (Британія-Швеція).

Як додав начальник управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА Петро Гармаш, першими вакцинуватимуть працівників медичних закладів обласного центру. Згідно з проведеним опитуванням, зробити щеплення готові 50-60% медичного персоналу.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 18 лютого вилетів до Індії на перемовини з найбільшим виробником вакцин у світі - Serum Institute of India.

Згодом в Індії повідомили, що поставлять в Україну перший транш вакцини від коронавірусу Covishield виробництва Serum Institute India – 500 тисяч доз. Її розробив Оксфордський університет і компанія AstraZeneca.

Також в Україні очікують постачання в рамках COVAX вакцини Pfizer і AstraZeneca - від 2,2 до 3,7 млн доз.