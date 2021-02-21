На Житомирщині викрили угруповання, яке збувало наркотики по всій Україні
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресофіцер УСБУ у Житомирській області Ірина Мартинюк.
«За попередньою інформацією спецслужби, щомісяця ділки відправляли до 200 «посилок» із наркотиками і психотропами на щонайменше півмільйона гривень. Оперативники СБУ задокументували 40 фактів збуту зловмисниками заборонених речовин», - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними досудового розслідування, незаконний збут наркотиків та психотропів організував через Telegram житель Житомирського району.
Товар для збуту зловмисники отримували гуртовими партіями через поштові відправлення, а потім наркотики фасувалися для продажу у роздріб.
Зазначається, що оголошення про продаж публікували у Telegram-каналі, через який і приймали замовлення. Переправляли «товар» через сервіси поштового зв’язку клієнтам з усієї України, маскуючи посилки серед дитячого одягу, іграшок чи інших речей. Розрахунок здійснювався через систему електронних платежів.
У ході спецоперації правоохоронці затримали наркокур’єра у поштовому відділенні при спробі відправлення партії товару. Згодом за місцем проживання були затримані організатор угруповання і його спільниця.
Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини, банківські картки, чорнові записи із даними про гуртових і роздрібних покупців.