На Житомирщині викрили угруповання, яке збувало наркотики по всій Україні

На Житомирщині СБУ викрила групу осіб, які через Telegram-канал збували наркотики по всій Україні на суму півмільйона гривень на місяць.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресофіцер УСБУ у Житомирській області Ірина Мартинюк.

«За попередньою інформацією спецслужби, щомісяця ділки відправляли до 200 «посилок» із наркотиками і психотропами на щонайменше півмільйона гривень. Оперативники СБУ задокументували 40 фактів збуту зловмисниками заборонених речовин», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними досудового розслідування, незаконний збут наркотиків та психотропів організував через Telegram житель Житомирського району.

Товар для збуту зловмисники отримували гуртовими партіями через поштові відправлення, а потім наркотики фасувалися для продажу у роздріб.

Зазначається, що оголошення про продаж публікували у Telegram-каналі, через який і приймали замовлення. Переправляли «товар» через сервіси поштового зв’язку клієнтам з усієї України, маскуючи посилки серед дитячого одягу, іграшок чи інших речей. Розрахунок здійснювався через систему електронних платежів.

У ході спецоперації правоохоронці затримали наркокур’єра у поштовому відділенні при спробі відправлення партії товару. Згодом за місцем проживання були затримані організатор угруповання і його спільниця.

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини, банківські картки, чорнові записи із даними про гуртових і роздрібних покупців.