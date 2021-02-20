Пестициди, хімікати і наркотики: в українських річках вперше провели скринінг

В Україні вперше провели скринінг забруднюючих речовин у річках, що допомогло детальніше дослідити проблеми з водними ресурсами кожного річкового басейну.

Про це заявив голова Державного агентства водних ресурсів України Валентин Шліхта, представляючи публічний звіт про діяльність відомства у 2020 році.

«Вперше в Україні було проведено скринінг забруднюючих речовин. Скринінг – це дослідження, яке дозволяє відслідкувати понад 65 тис. різноманітних сполук. На жаль, в Україні немає (технічних - ред.) можливостей виконання скринінгу, а тому відібрані проби були надіслані в найближчу лабораторію Європи», - сказав Шліхта.

За словами посадовця, скринінг проводився у басейнах таких річок як Дон, Дністер, Дніпро і дозволив виявити низку забруднювачів, зокрема пестициди, промислові хімікати, стимулятори і наркотичні препарати.

«Що нам дозволив зробити скринінг? Він дозволив визначити специфічні показники для кожного річкового басейну, які будуть доповнювати план моніторингу пріоритетних показників, враховуючи саме специфіку конкретного басейну і тих забруднювачів, які з’явились у ньому», - пояснив голова Держводагентства.

Як повідомлялось, із жовтня минулого року послуги Державного агентства водних ресурсів доступні в інформаційному онлайн-порталі “Гід з державних послуг”, який запустило Міністерство цифрової трансформації України.