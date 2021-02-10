Ріка крові: на Прикарпатті скотобійня незаконно зливала відходи

На Прикарпатті рибоохоронний патруль виявив скид відходів тваринного походження у річку Нараївку, яка впадає у Дністер.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив керівник рибоохоронного патруля Івано-Франківської області Любомир Стрембіцький на сторінці «Івано-Франківський рибоохоронний патруль» у Фейсбуці.

«Нас викликали на місце події і ми зафіксували скид відходів у водойму. Нараївка впадає в річку Гнила липа, яка є притокою Дністра. За інформацією громадян, такі скиди відходів тваринного виробництва річку Нараївка є систематичними. Скид відходів тваринного походження (крові) є надзвичайно небезпечними не лиш для природного середовища, але і для людей», - зазначив Стрембіцький.

За його інформацією, подія трапилась 9 лютого у селищі Більшівці. Рейдову групу рибпатрульних про скиди рідини темно-червоного кольору у річку Нараївку повідомили місцеві мешканці.

«З-під огородженої території підприємства, що займається забоєм тварин, виявлено трубу, через яку здійснювався скид рідини, схожої на кров», - зазначає Івано-Франківський рибоохоронний патруль.

Забір рідини для лабораторного аналізу здійснили фахівці Державної екологічної інспекції Карпатського округу, яких викликав рибпатруль. Також, на місце події викликали правоохоронців. Втім, на територію підприємства поліцію не впустили.