Чат-бот допоміг МВС заблокували понад 2 тисячі наркокрамниць в мережі

Користувачі чат-боту «СтопНаркотик» допомогли правоохоронцям заблокувати понад 2 тисячі інтернет-адрес наркокрамниць.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

«За весь час роботи Telegram чат-боту «СтопНаркотик» його користувачі допомогли припинити роботу 2021 електронної адреси, що використовували зловмисники для незаконного збуту наркотиків за допомогою мережі Інтернет», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що з чат-ботом «СтопНаркотик» та його роботою ознайомилися понад 34,5 тис. користувачів з усіх куточків нашої країни, які надіслали на перевірку щодо можливої причетності до незаконного наркобізнесу понад 56 тисяч е-адрес у Телеграмі та понад 25 тисяч фотографій написів та наліпок з рекламою наркоадрес, які вони виявили на вулицях своїх населених пунктів.

Як повідомлялося, станом на 22 вересня за допомогою чат-боту «Стоп Наркотик» у Телеграмі було заблоковано 1600 е-адрес наркокрамниць.