За торгівлю наркотиками на Житомирщині затримали десантника

Прокуратура підозрює у торгівлі наркотиками військовослужбовця однієї з частин, дислокованої на Житомирщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

«Слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями установлено, що у січні 2021 року солдат десантно-штурмового батальйону неодноразово реалізовував цивільним особам наркотичну речовину - амфетамін. Кошти за реалізацію наркотичних засобів він отримував на власний картковий рахунок», - йдеться в повідомленні.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

За даними прокуратури, солдата затримали 29 січня після збуту чергової партії наркотичних речовин, а саме: 15 грамів амфетаміну та 10 згортків канабісу.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Слідчі дії тривають. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів).

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Затриманому готується повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна.