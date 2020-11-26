На Донеччині судитимуть копів за викрадення людей та збут наркотиків і боєприпасів

На Донеччині судитимуть чотирьох поліціянтів, які у складі організованої групи займались викраденням осіб, вимаганням данини за «кришування», збутом наркотиків і боєприпасів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж квітня-липня 2020 року правоохоронці у складі організованої групи збували психотропні речовини, бойові припаси та застосовували насильство до осіб, які займались виготовленням та збутом амфетаміну, протиправно позбавляли їх волі, незаконно проникали до об’єктів приватної власності, вилучали наркотики з метою їх подальшого збуту та вимагали від осіб грошові кошти за не притягнення до кримінальної відповідальності.

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Дії правопорушників кваліфіковано за шістьма статтями Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Правоохоронцям загрожує до 12 років за ґратами.