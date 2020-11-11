На блокпостах Донеччини з початку року затримали понад 250 розшукуваних злочинців

Через блокпости на Донеччині з початку року понад 200 разів намагались перевезти зброю і боєприпаси та більш як 300 разів - наркотики і психотропи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у поліції Донецької області.

«Протягом 10 місяців поліцейські зі складу Об’єднаних сил, які несуть службу на блокпостах, виявили 2862 правопорушення… Зафіксовано 329 фактів нелегального перевезення наркотичних і психотропних речовин… Припинено 216 спроб перевезення зброї, боєприпасів та вибухівки», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що кожне шосте правопорушення мало кримінальний характер, і за цими фактами відкрито 432 кримінальні провадження.

Під час перевірок на блокпостах поліцейські викрили 10 учасників незаконних збройних формувань. Їх притягують до кримінальної відповідальності. Також були затримані 254 особи, яких розшукували за скоєння злочинів. Крім того, вдалося розшукати 17 безвісти зниклих людей.

Вилучено 183 мобільних телефони, які перебували в розшуку.

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Як зазначається, з початку року через спільні об`єкти пройшло понад 61,7 тисячі вантажних автомобілів, понад 2 млн легковиків і більш як 3,8 млн громадян.

У поліції підкреслили, що стандартні перевірки дають змогу ефективніше протидіяти злочинності і забезпечувати публічну безпеку на території проведення ООС.