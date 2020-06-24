СБУ цьогоріч вилучила 200 одиниць вогнепальної зброї та майже 160 кг вибухівки

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

"Найбільший масив зброї та засобів ураження були виявлені у сховках в районі проведення Операції об’єднаних сил. Зокрема, у різний час їх викрито у Новоайдарському, Старобільському, Слов’янському районах. Найпоширенішою вогнепальною зброєю у незаконному обігу є пістолети та револьвери, гранатомети, кулемети, автомати", - йдеться у повідомленні.

СБУ вилучила з незаконного обігу 207 одиниць вогнепальної зброї, 159 кг вибухових речовин та 45 тисяч боєприпасів / Фото: https://www.ssu.gov.ua

Встановлено, що часто ця зброя вивозиться з території Донецької та Луганської областей в інші регіони, підкреслили в СБУ, зазначивши, що кілька таких сховків було знайдено поза межами ООС, зокрема в Волинській та Одеській областях. Також у березні на блокпосту на автошляху «Лисичанськ-Бахмут» було затримано двох осіб, які незаконно вивозили цілий арсенал боєприпасів і зброї на Київщину, додали у пресцентрі.

Крім того, з початку року Служба ліквідувала чотири підпільні майстерні, які виготовляли бойову зброю.

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На підставі матеріалів СБУ розпочато 58 кримінальних проваджень за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. «Загалом вилученого арсеналу достатньо, щоб озброїти дві роти військовослужбовців», - підсумували в спецслужбі.