У Запоріжжі вшанували Небесну сотню на майдані Героїв

У Запоріжжі, на майдані Героїв біля облдержадміністрації, відбувся мітинг на вшанування пам'яті героїв Небесної сотні.

Більш як сотня мешканців міста з прапорами прийшли, аби згадати загиблих під час подій зими 2013-2014 року, передає кореспондент Укрінформу.

"В Небесну сотню увійшли люди, які дійсно формували цю країну. Серед них і наші земляки-запорожці Василь Сергієнко та Сергій Синенко, журналіст і підприємець. Вічна пам'ять про них збережеться назавжди", - сказав один з організаторів мітингу, керівник облорганізації ВО "Свобода" Костянтин Денисов.

Священники ПЦУ відправили службу за загиблими.

"Вони поклали своє життя заради майбутнього... На жаль ми не можемо сказати, що все стає краще. Події Майдану досі не розслідувані, винні не визначені, не покарані. Триває війна, гинуть наші герої. Для когось 7 років - це великий шлях, для держави - маленький крок, але цей крок - це наше життя. Єднаймося та разом здобуваймо перемогу, по-іншому не буде", - сказав ветеран АТО Михайло Пирог.

Учасники мітингу разом заспівали гімн України, запалили лампадки та поклали квіти до пам'ятника героям Революції гідності.

Як повідомлялося, згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року, в Україні 20 лютого відзначають День Героїв Небесної Сотні.

Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорстокіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.