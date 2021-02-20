У Києві засяяли «душі» Героїв Небесної сотні

У центрі Києва, на Алеї Героїв Небесної сотні засяяли Промені гідності. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, із трьох локацій на алеї у суботу ввечері в небо “злетіли” 100 променів.

Інсталяція, за задумом авторів, символізує душі загиблих героїв Небесної сотні, які здіймаються у небеса.

Засвічування променів супроводжувалося піснею "Плине кача", після цього почали лунати мелодії з проєкту про Небесну сотню "Характери гідності".

Уздовж Алеї Героїв Небесної сотні запалені лампадки, люди продовжують приносити квіти.

“Промені гідності з’явилися одразу на першу річницю Революції гідності, але були потім пробіли, тобто були рік чи два, що їх не запускали в небо. Цього року Промені гідності засвітилися. І особливість їх у тому, що є ще аудіосупровід, музика, яку написав Роман Коляда у межах проєкту “Характери гідності”, - розповів директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

За його словами, проєкт “Характери гідності”, режисером якого виступила Дарина Кульчицька, невістка загиблого Героя України Володимира Кульчицького, включає в себе короткі відеоролики про полеглих на Майдані людей.

Пошивайло також розповів, що паралельно із сяючими Променями гідності на екрані, який встановлений на місці майбутнього Музею Революції Гідності, демонструються ролики з “Характерів гідності” та відеокліп “Сторожа гідності”.

Крім того, раніше у суботу на Алеї Героїв Небесної сотні було відкрито стендово-вуличну виставку про справи Майдану.

“Виставку “Справи Майдану: на шляху до правосуддя та історії” ми відкрили разом з Генпрокуратурою. Виставка складається із 14 стендів, де подається інформація про статистику, номенклатуру справ, дуже багато деталей, карта місць загибелі тощо”, - пояснив Пошивайло, додавши, що “це інформація, аби люди розуміли, що означають справи Майдану”.

У свою чергу режисер Кульчицька в коментарі Укрінформу зауважила, що проєкт “Характери гідності” - це короткі, на близько 2,5 хвилини відеоролики про кожного із загиблих Героїв Небесної сотні. Вона відзначила, що проєкт триває вже три роки, створено 38 роликів про 38 зі 107 полеглих героїв, але робота над ним продовжується.

“Для мене дуже важливо було, щоб загиблих людей показати, якими вони були в родині, з найближчими своїми родичами. Щоб це була Небесна сотня не статистикою, щоб це були не цифри, а це були історії про живих людей, щоб трішки ближче познайомити. Цей проєкт про життя, він про загиблих, але він не про смерть, а про життя, про те, як вони жили, посміхалися, раділи, любили! Такі найсвітліші спогади”, - поділилася Кульчицька.

Як повідомлялося, 20 лютого в Україні, згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року, відзначають День Героїв Небесної сотні.

Саме 18-21 лютого 2014 року в Києві були найжорстокіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.