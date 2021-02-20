У посольствах Німеччини, США, Франції та Британії вшанували пам’ять Небесної сотні

Сполучені Штати Америки, Німеччина, Велика Британія і Франція вшановують пам’ять героїв Небесної сотні та запевняють у подальшій підтримці України на шляху реалізації цінностей Революції гідності.

Про це йдеться у дописах посольств цих країн в Україні у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

Пресаташе посольства США в Україні Даніель Лангенкемп наголосив, що Небесна сотня надихає не лише українців, а й людей в усьому світі, які борються за демократію і верховенство права.

Сьогодні ми разом зі всіма українцями вшановуємо пам’ять і жертву, принесену Небесною сотнею в надії на світле майбутнє України. Ми звеличуємо їхній спадок та висловлюємо підтримку всім українцям, які працюють над просуванням євроатлантичного партнерства та інтеграції України. pic.twitter.com/4NNb9DLsHe — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 20, 2021

“Осмислюючи події останніх семи років, важливо відзначити великі успіхи, зроблені українцями у здійсненні реформ. США підтримують народ України у формуванні міцних демократичних інститутів, удосконаленні ним верховенства права і в створенні однакових умов конкуренції в економіці”, - підкреслив він.

Лангенкемп запевнив, що США залишаються вірними партнерству з народом України для реалізації важливих реформ, потрібних для побудови заможної, мирної та демократичної України, а також стоять заодно у підтримці української демократії, суверенітету та територіальної цілісності.

“І ми разом з вами у підтримці євроатлантичного майбутнього України, заради якого герої Небесної сотні пожертвували своїм життям”, - сказав американський пресаташе.

Своєю чергою посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен висловила переконання, що українське громадянське суспільство завжди має згадувати єдність і згуртованість, які була на Майдані.

“Дійсно, герої Небесної сотні загинули під прапором Європи. Треба про це думати, коли і в парламенті, і в суспільстві, і в уряді дискутують реформи, які ще не втілено, як-от судова реформа, яка, як на мене, є основною реформою, якої сьогодні потребує Україна. Такі речі довготривалі, але треба знати, що шлях все ж таки впевнений і що Україна має надійних партнерів на цьому шляху. Німеччина — один із них. Ми дуже хочемо Україні допомогти впровадити те, за що люди боролися на Майдані: справедливість, свободу, європейські амбіції”, - наголосила дипломат.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен зазначив, що герої Небесної сотні віддали свої життя заради європейської і вільної України.

“У цей день, 20 лютого, хочу вшанувати пам'ять 107 героїв Небесної сотні, які на початку 2014 року віддали свої життя на Майдані, під час Революції гідності, у боротьбі за майбутнє європейської, вільної, демократичної і суверенної України”, - зауважив він.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс опублікувала фото покладання квітів до монумента Небесній сотні.

Сьогодні Україна згадує сміливих чоловіків та жінок, які загинули 7 р. т. під час протестів на Майдані.

Разом з багатьма іншими вони боролися за вільне, демократичне та успішне майбутнє своєї країни.

🇬🇧продовжує підтримувати 🇺🇦 на її шляху до втілення цього бачення.#НебеснаСотня pic.twitter.com/rkKN1JmiLp — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) February 20, 2021

“Сьогодні Україна згадує сміливих чоловіків та жінок, які загинули 7 років тому під час протестів на Майдані. Разом з багатьма іншими вони боролися за вільне, демократичне та успішне майбутнє своєї країни. Велика Британія продовжує підтримувати Україну на її шляху до втілення цього бачення”, - запевнила Сімонс.

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Як повідомлялося, згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року в Україні 20 лютого відзначають День Героїв Небесної Сотні.

Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорстокіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.