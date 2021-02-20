«Полум'я Гідності»: львівські студенти відтворили найгарячіші події Майдану

Студенти львівських вишів організували на площі Ринок театралізовану акцію "Полум'я Гідності", яка відтворює події на Майдані у ніч проти 19 лютого 2014 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько 40 волонтерів-студентів відтворили події 2014 року, коли після тривалого протистояння в ніч проти 19 лютого силовики пішли на штурм Майдану.

"У ніч на 19 лютого 2014 року все, що можна було побачити на Майдані - це полум’я, яке не давало силовикам дістатись до активістів. Проте найбільше і незгасиме полум’я тоді було всередині кожного українця. Воно давало наснаги боротися за наше майбутнє. Отож, сьогодні ми прагнемо запалити у ваших серцях вогник пам’яті Революції Гідності", - зазначають організатори.

Львівські студенти відтворили події Революції Гідності / Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ

Перед входом до Ратуші розвісили великий екран, на якому в хронологічній послідовності відтворювалися події 7-річної давнини. Своєю чергою учасники акції, розділившись на дві групи - протестувальників та "беркутівців" - палили фаєри, кидали "коктейлі Молотова", скандували "Україна – це Європа!" і "Ганьба!" - силовикам, співали гімн, стягували шини та будували барикади. Поряд медики рятували "поранених", а журналісти вели стріми.

Попри негоду театралізоване дійство, яке тривала понад годину, зібрало чимало глядачів.

Організаторами акції стали управління молодіжної політики Львівської міської ради, Департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА, Музей Гідності у Львові, Студентське братство, МолоДвіж Центр, студентські братства ЛНУ ім. Івана Франка та Львівської політехніки.