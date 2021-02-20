«Полум'я Гідності»: львівські студенти відтворили найгарячіші події Майдану

«Полум'я Гідності»: львівські студенти відтворили найгарячіші події Майдану

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Укрінформ
Студенти львівських вишів організували на площі Ринок театралізовану акцію "Полум'я Гідності", яка відтворює події на Майдані у ніч проти 19 лютого 2014 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько 40 волонтерів-студентів відтворили події 2014 року, коли після тривалого протистояння в ніч проти 19 лютого силовики пішли на штурм Майдану.

"У ніч на 19 лютого 2014 року все, що можна було побачити на Майдані - це полум’я, яке не давало силовикам дістатись до активістів. Проте найбільше і незгасиме полум’я тоді було всередині кожного українця. Воно давало наснаги боротися за наше майбутнє. Отож, сьогодні ми прагнемо запалити у ваших серцях вогник пам’яті Революції Гідності", - зазначають організатори.

Львівські студенти відтворили події Революції Гідності / Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ

Перед входом до Ратуші розвісили великий екран, на якому в хронологічній послідовності відтворювалися події 7-річної давнини. Своєю чергою учасники акції, розділившись на дві групи - протестувальників та "беркутівців" - палили фаєри, кидали "коктейлі Молотова", скандували "Україна – це Європа!" і "Ганьба!" - силовикам, співали гімн, стягували шини та будували барикади. Поряд медики рятували "поранених", а журналісти вели стріми.

Попри негоду театралізоване дійство, яке тривала понад годину, зібрало чимало глядачів.

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Організаторами акції стали управління молодіжної політики Львівської міської ради, Департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА, Музей Гідності у Львові, Студентське братство, МолоДвіж Центр, студентські братства ЛНУ ім. Івана Франка та Львівської політехніки.

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