В Україні і світі пройшла тиха акція «Ангели пам’яті» із вшануванню Героїв Небесної Сотні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у Києві білих паперових янголів, що символізують скорботу і шану, розвішали на алеї Героїв Небесної Сотні.

«Цього року до акції долучилося понад 20 країн – від Австралії до Сполучених Штатів, від Норвегії до Південно-Африканської Республіки, а міст – вже не можливо відслідкувати, сотні і сотні. В Україні, наприклад, на Луганщині – приєдналися всі населені пункти. Для них це перетворилося на таке відстоювання своєї ідентифікації. Вони дуже болісно це відчувають, бо війна у них набагато ближче, ніж у нас», - повідомила в коментарі Укрінформу співачка, художниця, громадська діячка Анжеліка Рудницька, яка спільно з мистецькою агенцією «Територія А» ініціювала цю акцію.

«Восьмий раз ми збираємося разом, аби вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні. Я придумала цю акцію як тиху, тобто без сцени, без гучних виступів чи парадів. Тому що твій Ангел, це твоя молитва, це твоє прохання до Бога, причастя до України і про поминання душ, які віддали життя за нас. Я нікого не стимулюю приходити, а пишу в соцмережах, розповідаю про те, хто до нас доєднується, чому це для мене важливо, як я собі це уявляю. І всі, хто приходить, робить це від щирого серця, кожна людина тут для мене рідна. З деким я познайомилася вже тут на Інститутській, а з багатьма – сто років знайома», - сказала вона.

Тиха акція вшанування Героїв Небесної Сотні "Ангели пам’яті-2021" у Києві / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

За словами Рудницької, крім символізму цих ангелів, люди люблять акцію «Янголи пам’яті» ще й за те, що вона доступна – не треба бути багатим, кожен може вирізати паперового янгола і повісити його навіть в себе вдома чи біля дому.

«Це – ще й екологічна акція - дощі і вітри паперових ангелів розмивають і вони зникають. А потім ми приносимо нових. Тому я всім кажу: ангели мають бути паперові, а не з тканини. Ті, які з тканини, брудняться, їх треба потім прибирати, утилізувати, а з папером такої проблеми немає. У простоті є велика мудрість», - додала співачка і громадська діячка.

У Вінниці пройшла Всеукраїнська акція «Ангели пам’яті» / Фото: Олександр Лапін. Укрінформ

За словами організаторки, обов’язково потрібно зберегти в пам’яті те, що відбувалося сім років тому, не тільки в своїй, але в історичній пам’яті цілої країни і нації. «Дуже б хотілося, щоб акцентували не на тому, яка ми нещасна країна, а на тому, яка ми героїчна країна, наскільки ми вміємо бути жертовними. Революція гідності відрізняється від безлічі маленьких локальних чи великих акцій, які відбуваються періодично на Майдані тим, що вона була не за своє, не за те, щоб я міг більше заробити, чи, щоб мені повернули борги банки, або дали можливість на литовських номерах їздити. Вона була за гідність – і це принципово вирізняє Революцію гідності від будь-яких інших протестів, які були в Україні. Це була велика жертва найсміливіших і найкращих», - переконана Рудницька.

Всеукраїнська акція "Ангели пам’яті" у Сєвєродонецьку / Фото: Олексій Ковальов. Укрінформ

Як повідомлялося, Революцією гідності називають масові протести в Україні, які розпочалися восени 2013-го року та призвели до повалення режиму Віктора Януковича взимку 2014-го року. Протести були викликані відмовою тодішньої української влади підписати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Офіційно встановлено 107 жертв Революції гідності. Упродовж 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорсткіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.