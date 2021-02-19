У Варшаві провели акцію «Ангели пам'яті»

У Варшаві за участю українських дипломатів та представників української громади Польщі провели тиху акцію «Ангели пам'яті».

Про це інформує посольство України в Польщі, передає Укрінформ.

«У День Героїв Небесної Сотні вшановуємо пам'ять, велику людську, громадянську і національну відвагу, самовідданість, силу духу, стійкість і жертовність учасників Революції гідності, які загинули, - сучасних борців за свободу України та гідність її народу. Вони віддали своє життя за ідеали демократії, права і свободи людини, європейське майбутнє України. Ми не маємо права забути», - наголосили в українському диппредставництві.

Як відомо, 19 лютого в Україні та світі розпочинається тиха акція «Ангели пам’яті» із вшанування Героїв Небесної Сотні, які полягли за українську свободу під час Революції гідності сім років тому. Вона полягає в експонуванні у публічному просторі паперових витинанок ангелів – символів українських борців за свободу, які загинули на Майдані.

Акція проводиться як у містах України так і за кордоном.