Посли Німеччини і Франції вшанували пам’ять героїв, загиблих на Донбасі

Німецькі та французькі дипломати вшанували у Києві пам'ять українських героїв, які загинули внаслідок російської збройної агресії на сході України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Сьогодні, 18 лютого, делегації Федеративної Республіки Німеччина та Французької Республіки, очолювані Надзвичайним та Повноважним Послом ФРН в Україні пані Анкою Фельдгузен і Надзвичайним та Повноважним Послом Французької Республіки в Україні паном Етьєном де Понсеном, відвідали Залу пам’яті захисників України та взяли участь у щоденному церемоніалі вшанування українських героїв, які загинули цього дня у різні роки внаслідок російської збройної агресії на сході України», - йдеться у повідомленні.

Німецькі та французькі дипломати вшанували пам'ять героїв, які загинули на Донбасі / Фото: Міноборони України

На Церемоніальному майданчику іноземні гості поклали квіти до Стели з Дзвоном пам’яті та віддали шану полеглим героям.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Київський міський голова Віталій Кличко поклав квіти на місці розстрілів 18 лютого 2014 року українських патріотів - на Алеї Небесної Сотні.