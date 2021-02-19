У Грузії вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

У Грузії у Храмі Архангела Михаїла 19 лютого відбулася літургія на вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Про це поінформувало посольство України в Грузії, передає Укрінформ.

Як зазначається, в поминальній службі взяли участь працівники українського посольства, а також дружина Давіда Кіпіані, який загинув на Майдані в Україні 2014 року.

Фото: Посольство України в Грузії

Нагадаємо, в листопаді 2014 року троє іноземців, які загинули під час Революції Гідності, - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані – були посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.

Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорсткіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.

Фото: Посольство України в Грузії