Українці світу 19 лютого розпочинають тиху акцію «Ангели пам’яті»

19 лютого в Україні та світі розпочинається тиха акція «Ангели пам’яті» із вшанування Героїв Небесної Сотні, які полягли за українську свободу під час Революції Гідності сім років тому.

Як передає Укрінформ, про це розповіла ініціаторка акції, співачка, художниця, громадська діячка Анжеліка Рудницька.

«Восьмий раз ми збираємося разом, аби вшанувати пам‘ять Героїв Небесної Сотні. Нас набагато більше, ніж здається. Від Львівщини до Луганщини. Від Австралії до США. Ангели – на сторожі пам’яті», - сказала вона.

В Україні акція пройде у Києві, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Чернівцях, Сєвєродонецьку, Авдіївці, Коломиї, Тернополі, Херсоні та ряді інших українських міст.

До української акції «Тихі ангели» у світі доєдналися Австралія, Бельгія (Брюссель), Греція (Атени), Канада, Кіпр (Лімасол, Нікосія), Латвія (Рига), ПАР, США (Баффало, Лос Анжелес), Туреччина (Анкара, Стамбул), Угорщина, Молдова, Польща та інші країни.

Ангели пам'яті

Так, як повідомляється в анонсі акції у Фейсбуці, в Польщі паперові витинанки ангелів на дерева повісять при будівлі Посольства України в Республіці Польща, що на вул. Мальчевського, 17 у Варшаві.

Організатори акції запрошують українців у Польщі доєднатися до тихої акції з 11:00 по 13:00 години, і цим «проявити єдність української громади в Польщі та нагадати світу про ціну європейського вибору України».

У свою чергу, як повідомила організатор акції Анжеліка Рудницька, українці Фінляндії можуть прийти з паперовими ангелами і свічками 20 лютого протягом дня (10.00 -18.00) до тимчасової пам’ятної локації, облаштованої на честь Героїв Небесної Сотні, біля Посольства України у Республіці Фінляндії за адресою: Vähäniityntie 9, 00570 Helsinki.

Цьогоріч у світі акція «Ангели пам’яті» триватиме з 19 по 21 лютого.

Усіх бажаючих просять дотримуватися карантинних норм при відзначенні акції, а також долучитися до тихої інтернет-акції, розмістивши світлини та поділившись інформацією у соцмережах за хештегом #АнгелиПамяті.

В Україні 20 лютого відзначають День Героїв Небесної сотні на вшанування подвигу учасників Революції Гідності. Саме цього дня 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.

Фото: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі