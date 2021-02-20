Ляшко назвав три області з критичним зростанням COVID-19

В Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях фіксується критичне зростання кількості випадків коронавірусу.

Про це головний санітарний лікар, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко заявив у програмі «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна», передає Укрінформ.

«Якщо проаналізувати спалахи, які є у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях, - це три області з критичним зростанням кількості випадків, - то ми можемо чітко відслідкувати, що це маршрути, пов’язані з масовим пересуванням у туристичному бізнесі. Тому ТЕБ та НС на місцевому рівні було прийнято рішення на тиждень призупинити роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування», - поінформував головний санітарний лікар.

Він нагадав, що в Україні з 24 лютого працюватиме адаптивний карантин. Зокрема, Івано-Франківськ перебуватиме на «червоному» рівні епіднебезпеки.

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При цьому Ляшко наголосив, що робиться все можливе для роботи економіки в умовах карантину.

«Але розважальний сектор може функціонувати в умовах карантинних обмежень лише тоді, коли ми дотримуємося прописаних правил. Сьогодні ми бачимо,- кінотеатри розпочали працювати після 21 числа: шаховий порядок, дотримання дистанції, маски на обличчі. Та сама ситуація – футбол: на відритому повітрі, якщо буде дотримано те, що ми рекомендуємо – шаховий порядок, маски – ризик інфікування буде мінімальним. Якщо будуть фіксуватися постійні порушення – ці заходи будуть призупинені відповідно до розпорядження Кабміну», - повідомив заступник міністра охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, в Івано-Франківській області завантаженість лікарень із хворими на коронавірус сягає 100%. 17 лютого було прийнято рішення до кінця тижня додатково розгорнути 600 ліжко-місць для хворих на COVID-19. Зокрема, до переліку лікарень, які приймають таких пацієнтів, вводять три нові медзаклади. Крім того, повністю переформатовують Богородчанську ЦРЛ для прийому хворих на коронавірусну інфекцію.

19 лютого Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав владу Івано-Франківщини вчасно приймати необхідні рішення для запобігання поширенню COVID-19.