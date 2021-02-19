У Львові стартував ІV Міжнародний форум івент індустрії

На Арені Львів, сьогодні 19 лютого стартував ІV Міжнародний форум івент індустрії, який триватиме протягом двох днів і покликаний на пошук інноваційних рішень через виклики пандемії.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

«Мистецькі акції, ІТ-події, виставки, зустрічі, круглі столи - це важлива комунікація, обмін досвідом, нові контакти. Це ті речі, які зміцнюють нашу економіку, конкурентоспроможність, це промоція нашої області, наших можливостей, туристично-рекреаційного потенціалу, гостинності» - сказав Козицький.

Очільник області подякував учасникам форуму, що не згорнули діяльність через карантин, а знайшли ідеї стосовно нових, безпечних форматів заходів у час пандемії коронавірусу.

IV Міжнародний Форум івент індустрії — це стартовий майданчик для відновлення подієвої галузі і її стрімкого злету до нових звершень та висот. Цього року організатори проводять його як в онлайн, так і в офлайн режимі. Протягом двох днів відбудеться десять панельних дискусій для спільної побудови нових планів, розробки стратегій адаптації до нових умов, реалізації потенціалу та ефективної кооперації стануть підтвердженням існування виходу з глобальної кризи як для креативних фахівців, так і для замовників послуг. До форуму залучені 50 професійних спікерів зі всієї України. Також на Арені Львів відбувається виставка інновацій галузі Event Expo.

Фото: loda.gov.ua