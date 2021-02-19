Суд поставив крапку у першій спробі повернути проспект Жукова у Харкові — УІНП

Верховний Суд своєю постановою поставив крапку у справі про першу спробу Харківської міської ради повернути проспекту Петра Григоренка попередню назву – проспект маршала Жукова.

Як передає Укрінформ, про це наголосили у пресслужбі Українського інституту національної пам’яті.

В УІНП нагадали, що Верховний Суд 11 лютого залишив без задоволення касаційну скаргу Харківської міської ради на рішення Другого апеляційного адміністративного суду від 8 листопада 2019 року у справі про перейменування проспекту Григоренка на честь радянського маршала Жукова.

«Таким чином поставлена крапка у першій спробі Харківської міськради повернути проспекту Петра Григоренка попередню назву – проспект маршала Жукова. Постанова набрала законної сили з дати її ухвалення та не підлягає оскарженню», - констатували в УІНП.

Як зазначили в установі, судовий процес тривав з червня-липня 2019 року. У травні 2019 року тодішній міський голова Харкова Геннадій Кернес закликав підтримати петицію «Поверніть харків’янам історію», у якій ішлося про повернення проспекту Петра Григоренка попередньої назви. Петиція зібрала 5587 голосів, подолавши прохідний бар’єр, тож 19 червня 2019 року її розглянули на сесії Харківської міської ради. До прийняття депутатами рішення частина громади міста зібрала та передала в мерію у письмовому вигляді понад 5000 підписів харків’ян, які виступали за збереження чинної назви. Проте Харківська міська рада ухвалила рішення повернути назву маршала Жукова.

У відповідь на це члени територіальної громади Харкова Дмитро Булах та Ігор Черняк, народний депутат Андрій Білецький, харківська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», партія «Демократична сокира» та харківська обласна організація «ВО Свобода» подали позови до Харківського окружного адміністративного суду, які були об’єднані в одне провадження. Український інститут національної пам’яті брав участь у судовому процесі як третя сторона.

Рішенням від 5 вересня 2019 року Харківський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Харківської міської ради. Міська влада подала апеляцію. Другий апеляційний адміністративний суд 8 листопада 2019 року виніс постанову, якою скасував рішення Харківського окружного адмінсуду, але при цьому визнав протиправним рішення Харківської міської ради про повернення проспекту назви Жукова. Харківська міська рада подала касаційну скаргу до Верховного Суду, яку останній залишив без задоволення.

«Харківська міська рада прийняла рішення про перейменування проспекту П. Григоренка на проспект маршала Жукова у м. Харкові безпосередньо на підставі електронної петиції, без проведення громадського обговорення цього питання та оприлюднення проєкту спірного рішення. З урахуванням встановлених обставин колегія суддів погоджується з висновком суду апеляційної інстанції, що порушення процедури оприлюднення проєкту рішення ради і порядку його прийняття є суттєвими і могли вплинути на його правильність, що є достатньою підставою для визнання такого рішення протиправним», - зазначається у постанові Верховного Суду.

Водночас в УІНП додали, що поки тривав вище зазначений судовий процес, Харківська міська рада реалізувала другу спробу повернути проспекту Петра Григоренка назву на честь радянського маршала. Її рішення від 26 лютого 2020 року також було оскаржене.

15 лютого Другий апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції від 18 червня 2020 року, яким повернення назви маршала Жукова визнається протиправним.

Як повідомляв Укрінформ, харківський проспект імені Георгія Жукова був перейменований у 2016 році на честь генерала і дисидента Павла Григоренка в межах декомунізації.