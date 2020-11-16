Під судом у Харкові вимагали не повертати проспекту ім'я Жукова

У Харкові біля будівлі Другого апеляційного адміністративного суду активісти протестували проти повернення проспекту Петра Григоренка ім'я Жукова.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, в пікеті взяли участь до 30 активістів. Вони тримали у руках прапори України, червоно-чорні стяги та плакати: "Ні комунізації Харкова!", "Жуков - маршал смерті", "Харків - без Жукова" тощо.

"Пікет зібрався, бо люди - проти наміру міської влади повернути проспекту імені Петра Григоренка ім'я Георгія Жукова. До того ж, є закон, який регулює процес перейменування та забороняє називати об’єкти топоніміки іменами людей, які обіймали керівні посади в органах радянської влади або ж компартії, що безпосередньо стосується і Жукова", - зазначила організатор пікету, очільниця Північно-східного міжрегіонального відділу УІНП Марія Тахтаулова.

Харківські активісти вимагали не повертати проспекту ім. Маршала Григоренка імені маршала Жукова / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За її словами, це вже четверте слухання справи. Втім, і воно перенесено на 14 грудня: не з'явився представник міської ради.

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Як повідомляв Укрінформ, проспект позбувся імені радянського маршала Георгія Жукова у рамках декомунізації у 2016 році. 19 червня 2019 року Харківська міська рада проголосувала за повернення проспекту імені Петра Григоренка імені маршала Жукова.

Тоді ж Український інститут національної пам'яті (УІНП) звернувся до прокуратури із заявою про відповідальність голови Харківської міськради Геннадія Кернеса.

18 червня 2020 року Харківський окружний адміністративний суд за позовом ВО “Свобода” скасував рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка у проспект Жукова. Тоді ж представник міськради заявив, що буде оскаржувати це рішення в апеляційному суді.

Як повідомляв Укрінформ, 18 червня 2020 року Харківський окружний адміністративний суд за позовом ВО “Свобода” скасував рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка у проспект Жукова. Тоді ж представник міськради заявив, що буде оскаржувати рішення в апеляційному суді.