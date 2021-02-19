Палац заповідника «Качанівка» у аварійному стані - гендиректор

Знамениті палац і альтанка Глінки Національного історико-культурного заповідника "Качанівка" (Чернігівщина) знаходяться в аварійному стані.

Про це на нараді з питань розвитку туризму в Чернігівській ОДА повідомив генеральний директор заповідника Володимир Буренко, передає кореспондент Укрінформу.

"На території заповідника розташовано 17 пам’яток національного значення. З них дві - палац із двома флігелями й альтанка Глінки - на сьогодні перебувають в аварійному стані", - сказав Буренко.

За його словами, така ситуація пов’язана з тим, що за 40 років існування заповідника його об’єкти реставрувалися час від часу і то не в повному обсязі. Найбільша сума (3 млн грн) була виділена в 2006 році, а з 2008-го кошти на реставрацію "Качанівки" взагалі не надходили.

У 2019 році заповідник провів інженерне обстеження палацу, під час якого були виявлені недоліки, які засвідчили аварійність історичної будівлі.

Утім, проєктно-кошторисна документація не розроблялась, оскільки в цінах 2019 року на це потрібно майже 12 млн грн: 5,6 млн - на проєктування І черги реставрації та 6 млн - другої. Відновлювальні роботи, зазначив директор, заплановані на 2021-22 роки, оскільки, за дорученням Президента, об’єкти заповідника включені до програми "Велике будівництво".

Реставрація альтанки Глінки, додав Буренко, може розпочатися скоріше завдяки наявності відповідного проєкту. Останній треба лише відкоригувати відповідно до цін 2021 року, на що потрібно віднайти близько 1 млн грн. Безпосередньо ремонтні роботи на альтанці "потягнуть" на понад 4 млн грн.

Заслухавши директора заповідника, голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко доручила відповідним структурним підрозділам опрацювати питання фінансування виготовлення документації на реставрацію об’єктів "Качанівки" та благоустрою території. В ОДА зазначають, що графік проведення реставраційних робіт в заповіднику буде розроблено найближчим часом, а до березня підготують готові карти-схеми та макети дороговказів для встановлення на туристичному об'єкті. Крім того, в 2021 році буде відремонтовано дорогу на під’їзді до заповідника.

НІКЗ "Качанівка" був створений 40 років тому на базі єдиної в Україні вцілілої дворянської садиби кінця ХVІІІ - поч. ХХ століть. У своїй структурі заповідник має дві взаємоінтегровані частини: паркову площею майже 570 га та архітектурну. Водне плесо на 125,5 га утворене річкою Смош. Архітектурний ансамбль садиби нараховує 24 об’єкти. Його окрасою є палац, збудований в стилі неокласицизму. Садибна церква Св. Георгія Хозевіта - єдина в Україні, висвячена на такий престол.

Упродовж майже всього ХІХ - поч. ХХ ст. садиба була осередком духовної культури на Лівобережній Україні. Її культурно-мистецький розквіт тісно пов’язаний зі знаною родиною меценатів Тарновських. На їх запрошення в садибі гостювали М. Глінка, С. Гулак-Артемовський, Т. Шевченко, М. Гоголь, П. Куліш, Ганна Барвінок, О. Лазаревський, Д. Яворницький, М. Костомаров та багато інших видатних постатей. Саме в Качанівці художник Рєпін працював над картиною "Запорожці пишуть листа турецькому султану", а Глінка писав оперу "Руслан і Людмила".

У наш час подивитися на цю перлину архітектури щороку приїжджає понад 30 тисяч туристів як з України, так і з зарубіжжя.