Заповідник «Качанівка» включили до «Великого будівництва»

Національний історико-культурний заповідник «Качанівка» включено до переліку 100 об'єктів, які будуть реконструйовані в межах програми «Велике будівництво».

Про це йшлося під час поїздки Президента Володимира Зеленського у заповідник на Чернігівщині, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

В ОП розповіли, що Президенту було представлено програму розвитку заповідника.

На переконання керівництва, «Качанівка» має гарні перспективи, адже цікава своєю історією, є одним із найпривабливіших туристичних «магнітів» Чернігівщини.

Зазначається, що «Качанівка» – єдина садиба в Україні, яка зберегла цілісність планувального рішення ансамблю, свою стильову єдність.

У головному палаці садиби, побудованому у стилі неокласицизму, збережено автентичний інтер'єр, однак будівля та садиба в цілому потребують реконструкції.

У цьому зв’язку генеральний директор заповідника Володимир Буренко звернувся із заявкою про включення історичної пам'ятки до програми реконструкції, «щоб зберегти цю перлину для наступних поколінь, зробити більш привабливою». За його словами, було розроблено всю необхідну проєктно-кошторисну документацію.

У свою чергу Президент підтримав це й зазначив, що заповідник вже включено до програми “Велике будівництво”.

У пресслужбі глави держави зауважили, що архітектурний ансамбль садиби має 24 об'єкти, у головному палаці є кімната, присвячена Тарасу Шевченку.

Садибу оточує парк, що є пам'яткою садово-паркового мистецтва.

Загалом у ХІХ – на початку ХХ ст. «Качанівка» була осередком духовної культури на Лівобережній Україні, її відвідувало чимало митців.

На території заповідника у 2018 році відбулися зйомки українського серіалу й телепрограм. У 2020 році про заповідник як привабливий туристичний об’єкт знято відеоролик (українською мовою) та тревел-шоу Discover Destination UA (англійською мовою).

Щороку, за наданими ОП даними, «Качанівку» відвідує понад 30 тисяч туристів як із різних регіонів України, так і з зарубіжжя.

Директор департаменту культури і туризму, національностей та релігії Чернігівської ОДА Олександр Левочко представив Президенту й інші туристичні «магніти» регіону.

Крім «Качанівки», це - національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця», архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник «Слово о полку Ігоревім» та парк природи «Беремицьке».

Він також зазначив, що Чернігівщина – одна з найбагатших на культурні та історичні пам'ятки областей: всього їх налічується дев’ять тисяч, а близько двох тисяч з них мають статус національних.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою на Чернігівщині.

Фото: ОП