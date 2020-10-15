Об'єкти «Великого будівництва» готові на 84% - Мінрегіон

Будівельна готовність об'єктів програми Президента "Велике будівництво» станом на 13 жовтня - 84%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

Школи, які входять до програми «Велике будівництво», готові на 90%, дитсадки – на 85%, об’єкти спортивної інфраструктури – на 78%, інші об’єкти – на 84%.

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, увагу слід зосередити на прискоренні будівництва проєктів сфери охорони здоров’я. Урядовець зазначив, що деяким областям потрібно ретельніше підходити до планування робіт і визначення дат введення об’єктів у експлуатацію.

«Наразі ступінь готовності об’єктів задовільна. Маємо докласти всіх зусиль, щоб програма Президента «Велике будівництво» була виконана вчасно та в повному об’ємі, особливо в частині об’єктів сфери охорони здоров’я. У цьому році в областях будівельні та ремонтні роботи на приймальних відділеннях (лікарень - ред.), кожне з яких має надзвичайне значення в умовах боротьби з пандемією та забезпечення доступу громадян до медичних послуг, мають бути завершені в строки», – наголосив Чернишов.

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Міністр також закликав голів обласних державних адміністрацій та інших відповідальних органів забезпечити стовідсоткову готовність областей до початку опалювального сезону та пришвидшити вирішення будь-яких проблемних питань, пов'язаних з ним.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2020 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: rv.gov.ua