У Волновасі за 27 мільйонів звели стадіон

У Волновасі в межах проєкту "Велике будівництво" спорудили "з нуля" сучасний стадіон

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сайті Донецької обласної держадміністрації.

В ОДА зазначили, що реалізація проєкту тривала з кінця травня 2020 року. За цей час облаштували футбольне поле із сучасним штучним покриттям розмірами 90х60 метрів, бігові доріжки з поліуретановим покриттям по колу, встановили трибуни на 264 місця. Задля зручності відвідувачів зроблено комфортні роздягальні та душові, зовнішнє освітлення, що дозволить проводити заняття як вдень, так і в темний час доби, електронне табло, паркувальні місця для автотранспорту, виконано благоустрій території.

Загальна кошторисна вартість проєкту склала 27,3 млн грн, роботи фінансувалися за рахунок коштів обласного та районного бюджетів. Підрядником виступив ТОВ «ТБК СХІД», замовник робіт – комунальна фізкультурно-оздоровча установа «Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Сучасний стадіон на території біля Волноваської загальноосвітньої школи № 3 став першим подібним у районі.

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В обладміністрації нагадали, що до переліку об’єктів Донецької області в контексті національної програми «Велике будівництво» потрапило 5 стадіонів. Першими завершили роботи в Краматорську: у травні – на критому футбольному полі зі штучним покриттям у міському парку культури та відпочинку «Сад Бернацького», у вересні – на спортивно-оздоровчому комплексі по вулиці Парковій. Станом на середину жовтня 2020 року виконано реконструкцію стадіону «Шахтар» у місті Селидове та стадіону імені Юрія Скиданова в місті Слов’янськ.

Як повідомляв Укрінформ, починаючи з 1 березня 2020 року в межах проєкту "Велике будівництво", ініційованого Президентом Володимиром Зеленським, на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua