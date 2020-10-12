На Рівненщині звели новий міст та проклали дорогу між двома селами

Одразу два важливих об’єкти дорожньої інфраструктури ввели в експлуатацію у Володимирецькому районі в межах проєкту «Велике будівництво» на Рівненщині.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

«На Володимиреччині завершилось будівництво двох важливих об’єктів дорожньої інфраструктури. Поблизу села Луко через канал звели новий міст, який декілька років перебував в аварійному стані, а у Половлях завершилось будівництво дороги, що споруджувалась в рамках президентської програми «Велике будівництво», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міст розташований на дорозі, якою жителі Біленської та Великотелковицької сільрад щодня їздять до Володимирця. На ньому утворились вибоїни, а місцями і глибокі ями, тож вже декілька років він перебував в аварійному стані. Попри це, мешканці продовжували ним користуватися.

Міст розташований обабіч озера, має гарну логістичну розв’язку. У 2017 році його визнали аварійним – у бетонному перекритті утворилась велика діра. Але користуватись ним місцеві жителі не перестали, бо ж без нього цілі села були б відрізані від райцентру та послуг, які там надаються.

Будівельні роботи розпочались у серпні цього року. Фінансувався проєкт із субвенції держбюджету, вартість робіт - 8,7 млн грн. На місці старого мосту влаштували водопропускну трубу та встелили кілометрове асфальтне покриття товщиною 15 см. Далі фахівці встановили спеціальне огородження та розкреслили дорожню розмітку.

Окрім цього, в рамках програми «Велике будівництво» у Володимирецькому районі між селами Красносілля та Сопачів проклали 3 кілометри нового автошляху – стара ґрунтова дорога тепер має якісне асфальтне покриття. В районі завершили першу чергу будівництва школи в селі Озерці, а ще – реконструюють приймальне відділення Володимирецької ЦРЛ.

Нині на Рівненщині у межах «Великого будівництва» зводять або реконструюють 5 шкіл, 5 дитсадків, 5 спортивних споруд, 73 км місцевих доріг, а також 7 приймальних відділень при медзакладах.

Фото: rv.gov.ua