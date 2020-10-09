Нова дорога на Рівненщині з’єднала два села

Нову дорогу між двома селами у Володимирецькому районі на Рівненщині проклали у межах проєкту «Велике будівництво».

Про це передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

«Відтепер стара грунтова дорога між селами Красносілля та Сопачів, що на Володимиреччині, має якісне асфальтне покриття. Протяжність відремонтованої ділянки - 3 км, дорогу відновили в рамках президентської програми «Велике будівництво», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дорогу, яка з’єднала два села, а відтак і з містом Вараш, розпочали будувати ще у 2018 році. Тоді звичайну «ґрунтовку» вирівняли, підготували на ній щебеневу основу. Минулого року поклали першу чергу асфальту, а завершували спорудження у 2020-му – об’єкт включили до започаткованої Президентом України програми «Велике будівництво».

Влітку шлях повністю заасфальтували, влаштували водовідведення, тротуари, бічні з’їзди, дорожню розмітку та дорожні знаки.

У департаменті з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА нагадали, що цьогоріч в області планують відновити 73 км місцевих доріг та 116 км доріг державного значення. На сьогодні спорудження доріг триває за графіком і Рівненщина має одні з найвищих показників готовності по Україні.

Як повідомляв Укрінформ, починаючи з 1 березня 2020 року в межах проєкту "Велике будівництво", ініційованого Президентом Володимиром Зеленським, на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: rv.gov.ua