Нова об'їзна Тернополя з’єднає дві міжнародні автотраси

Дві міжнародні траси з’єднає нова об’їзна дорога на околиці Тернополя.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

«Автошлях з’єднає дві міжнародні траси: М-12 Тернопіль - Підволочиськ і М-19 Тернопіль - Кременець. Це складний, але усіма очікуваний проєкт. Одним з найскладніших було питання землевідведення. Вже видано розпорядження про відчуження земельних ділянок та об’єктів нерухомості на маршруті прокладання дороги. Мова йде про понад пів сотні об’єктів. Відчуження відбудеться коштом Служби автомобільних доріг, якій згодом і будуть передані ділянки», - зазначив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.

За його словами, уже готова проєктно-кошторисна документація на два проєкти – саму дорогу та розв’язку. Роботи фінансуватимуться Європейським інвестиційним банком. Кошторисна вартість проєкту - 20 млн євро.

Згідно з програмою «Велике будівництво» на Тернопільщині цього року запланували завершити поточний середній ремонт 162 км автошляхів. Основну частину з цих робіт мають виконати на дорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, що перетинає Тернопілля з півночі на південь і міжобласним коридором та важливою частиною європейського автомобільного маршруту Е-85.

Раніше повідомлялось, що Укравтодор та Європейський інвестиційний банк підписали угоду про реалізацію першої фази проєкту «Транспортний зв’язок в Україні», зокрема і в Тернопільській області. Йдеться про східний автотранспортний об’їзд Тернополя. Ця дорога з’єднає Кременець з дорогою М-12 Тернопіль - Хмельницький. Проєкт буде реалізовуватися на безповоротній грантовій основі. Для старту будівництва виділено 20 млн євро.

У 2020 році у Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодор) запланували побудувати та відремонтувати 9 об'їзних шляхів загальною довжиною 101,5 км.

Фото з відкритих джерел