Скандальну школу в гірських Квасах внесли до «Великого будівництва»

Скандальну школу у селі Кваси, де діти вчаться у семи пристосованих приміщеннях, внесли до програми “Велике будівництво” на Закарпатті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Закарпатській ОДА.

“Будівництво нової школи у селі Кваси розпочнеться наступного року. Об’єкт внесений у програму Президента "Велике Будівництво”, - заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров під час робочої поїздки в Рахівський район.

За його словами, нині проводиться коригування проєктно-кошторисної вартості будівництва.

“Багато хто хотів нагріти руки на новій школі, роздув бюджет, і зараз ці люди перебувають під слідством”, - додав Петров.

Він зазначив, що перебування взимку учнів у старих будівлях – це загроза їхньому життю і здоров’ю.

“Це добре знає сільський голова та окремі депутати, однак не підтримують рішення про тимчасове переведення навчального закладу у приміщення сільради. Готовий бути присутнім на наступній сесії Квасівської сільської ради, аби гарантувати усе вищенаведене і закрити усі питання та маніпуляції навколо школи раз і назавжди", - заявив очільник ОДА.

Читайте також: На Рівненщині реконструюють обласну клінічну лікарню

Як повідомляється, учні загальноосвітньої Квасівської школи, що на Рахівщині, навчаються в екстремальних умовах: приміщення школи знаходиться в семи пристосованих будівлях, побудованих у 1898 р., 1940 р. та 1996 р. Основний корпус школи - колишнє приміщення Квасівського лісництва. Нині жодне з приміщень школи не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Тут відсутнє водопостачання, вбиральні розміщені на вулиці, під час дощів протікають дахи, класні приміщення погано освітлені, відсутня їх вентиляція, взимку у них холодно.

Розпорядженням Кабінету Міністрів від 13 червня 2018 року бюджету Рахівського району Закарпатської області було передбачено субвенцію на розвиток окремих територій у сумі 8 мільйонів 997 тис. грн, у тому числі 5 мільйонів - на будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у селі Кваси, Рахівського району Закарпатської області. Кошти так і не були розподілені, відтак діти продовжують навчатися в пристосованих приміщеннях.

Фото, відео: carpathia.gov.ua