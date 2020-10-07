На Рівненщині реконструюють обласну клінічну лікарню

Модернізацію обласної клінічної лікарні розпочали на Рівненщині у межах президентського проєкту «Велике будівництво».

Про це передає Укрінформ з посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

«Приймальне відділення Рівненської обласної клінічної лікарні модернізують. Медичний заклад осучаснюють у рамках президентської програми «Велике будівництво». Наразі на будівельному майданчику триває демонтаж. Після цього розпочнеться повноцінна реконструкція та оновлення. Площа приймального відділення – майже 850 кв. м», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на реконструкцію спрямують близько 29 млн грн. За ці гроші відремонтують приміщення всередині, підготують його до встановлення обладнання, відновлять спеціальні під’їзди для «швидкої».

Загалом в межах «Великого будівництва» на Рівненщині модернізують 7 приймальних відділень лікарень. Всі вони матимуть рецепцію, консультативно-оглядові приміщення, діагностичний блок, місця для очікування пацієнтів та відвідувачів, вбиральні тощо.

Зокрема, понад два тижні тому будівельні роботи розпочались у Сарненській ЦРЛ.

Також вже завершені тендерні процедури ще по 3-ох приймальних відділеннях – у Рівненській ЦМЛ, Березнівській та Дубенській ЦРЛ. На черзі - проведення тендерів на реконструкцію у Володимирецькій та Рокитнівській районних лікарнях.

Окрім ремонту, у приміщенні встановлять необхідне сучасне обладнання - дефібрилятор, апарат УЗД, кардіомонітор, цифровий рентген, комп’ютерний томограф. Усі приймальні відділення опорних медзакладів Рівненщини модернізують за однаковим дизайном.

Нині на Рівненщині у межах «Великого будівництва» будують або реконструюють 5 шкіл, 5 дитсадків, 5 спортивних споруд, 73 км місцевих доріг, а також 7 приймальних відділень при медзакладах.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, у межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: rv.gov.ua