Дніпропетровщина: на трасі «з нуля» зводять дворівневу розв’язку та новий міст

На будівельному майданчику нової траси національного значення Н-31 Дніпро-Решетилівка підрядники працюють одночасно на декількох локаціях.

На 9-кілометровій ділянці решетилівської траси звели тунель, будують дворівневу розв’язку та новий міст. Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

«Президент України поставив завдання: будівництво решетилівської траси має бути завершене у найкоротший термін. На це держава виділила майже 4 млрд грн. Все – згідно з програмою «Велике будівництво». Нова чотирисмугова траса дозволить швидко та безпечно діставатися Києва. А ще – розвантажить від транзитного великогабаритного транспорту сільські дороги Петриківського та Царичанського районів», – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Зазначено, що на сьогодні в Дніпропетровській області побудували 19,4 км траси Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.

Нині техніка зосереджена на наступних 9,2 км. Роботи – відразу на декількох локаціях. На різних ділянках укладають різномасті шари дорожнього «пирога». Їх буде шість – загальною товщиною 64 см. На двох відрізках у понад 6 км залишилося укласти верхній, захисний пласт.

Поблизу села Гречане облаштували тунель для проходу сільгосптехніки та худоби. Зараз там з’єднують вже побудовану з двох боків шляхопроводу дорогу, роблять основу.

Неподалік зводять дворівневу транспортну розв’язку. Дорожники улаштували фундаменти під опори і почали монтувати стойки. Загалом їх буде десять.

Магістраль перетинатиме канал Дніпро-Західний Донбас. Зараз там почали будувати міст. Підрядники влаштовують буро-набивні палі.

Загалом на Дніпропетровщині побудують понад 58 км траси: від села Любимівка до межі Дніпропетровської області з Полтавською.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2020 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: adm.dp.gov.ua