Об’єкти «Великого будівництва» Київщини готові на 80%

Ступінь будівельної готовності об'єктів «Великого будівництва» в Київській області складає 80%.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"Ступінь будівельної готовності об'єктів президентської програми "Велике будівництво" на сьогодні в області становить 80%. З яких - загальноосвітні навчальні заклади готові на 86%, дошкільні навчальні заклади - на 88%, стадіони - на 66%", - сказав Володін.

За його словами, щодо реалізації об'єктів дорожнього господарства, у рамках цієї програми цьогоріч запланували фінансування 29 таких об'єктів. "У тому числі 23-х нових майже на 727 млн грн. Нині практично завершили роботи на 7 з них, по решті - роботи активно тривають", - додав він.

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Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2020 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото з відкритих джерел