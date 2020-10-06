Біля Дніпра почали прокладати нову обхідну магістраль
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Дніпропетровської ОДА.
"В області будують та капітально ремонтують траси національного значення і місцеві дороги. Таке оновлення автомобільних артерій – за програмою Президента України «Велике будівництво». Стартували і роботи з облаштування Південного обходу міста Дніпро. Все – державним коштом. Нова дорога з’єднає Запорізьку трасу Н-08 з Південним мостом. Буде і розв’язка на новий аеропорт, будівництво якого вже стартувало", – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
Зазначається, що будівництво Південного обходу Дніпра поділене на 12 окремих ділянок. Це і облаштування дорожнього полотна, і лотків водовідведення, і транспортних розв’язок та розвилок.
Майже половину робіт виконали у минулі роки. Зокрема, звели шляхопровід на перетині з автодорогою Н–08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь.
Нині підрядники готують до улаштування земляне полотно – на відрізку від межі Дніпра до проїзної частини залізобетонного шляхопроводу через вул. Мільмана. Там побудують нову асфальтовану дорогу. Зараз розчищають територію навколо та ущільнюють ґрунт. Загальна протяжність Південного обходу міста Дніпро – 7 км.
Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.
Фото: adm.dp.gov.ua