Біля Дніпра почали прокладати нову обхідну магістраль

На 7-кілометровій ділянці Південного обходу обласного центру розпочалися підготовчі роботи з будівництва нової магістралі. Техніку та матеріали зосереджують на відрізку від межі Дніпра до проїзної частини залізобетонного шляхопроводу через вул. Мільмана.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Дніпропетровської ОДА.

"В області будують та капітально ремонтують траси національного значення і місцеві дороги. Таке оновлення автомобільних артерій – за програмою Президента України «Велике будівництво». Стартували і роботи з облаштування Південного обходу міста Дніпро. Все – державним коштом. Нова дорога з’єднає Запорізьку трасу Н-08 з Південним мостом. Буде і розв’язка на новий аеропорт, будівництво якого вже стартувало", – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Зазначається, що будівництво Південного обходу Дніпра поділене на 12 окремих ділянок. Це і облаштування дорожнього полотна, і лотків водовідведення, і транспортних розв’язок та розвилок.

Майже половину робіт виконали у минулі роки. Зокрема, звели шляхопровід на перетині з автодорогою Н–08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь.

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Нині підрядники готують до улаштування земляне полотно – на відрізку від межі Дніпра до проїзної частини залізобетонного шляхопроводу через вул. Мільмана. Там побудують нову асфальтовану дорогу. Зараз розчищають територію навколо та ущільнюють ґрунт. Загальна протяжність Південного обходу міста Дніпро – 7 км.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: adm.dp.gov.ua