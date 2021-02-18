На Закарпатті 500 нових випадків коронавірусу – найбільше з початку пандемії

На Закарпатті рекордна кількість хворих на COVID-19 за добу з початку пандемії: за минулу добу, 17 лютого, в області зафіксовано 500 нових інфікованих.

Про це повідомив в коментарі кореспонденту Укрінформу директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Андрій Пшеничний.

“За минулу добу у 500 пацієнтів на Закарпатті підтверджено коронавірус методом ПЛР, це наразі рекорд в області з часів початку пандемії. Ситуація більш напружена, аніж в жовтні минулого року, коли лікарні області були переповнені хворими. Поступає більше хворих у важкому стані. Зокрема, упродовж минулої доби за екстреною медичною допомогою звернулися 408 пацієнтів, з них шість десятків - із явищами гострої пневмонії”, - повідомив Пшеничний.

За його словами, найбільш критична ситуація у колишньому Виноградівському районі. Там райлікарня заповнена на 100%, хворих довозять в сусідні райони. Також заповнені райлікарні у Рахові та Іршаві. Обласні заклади в Ужгороді (Обласна інфекційна лікарня та Центр легеневих хвороб) заповнені хворими на 80-90%.

"За останні тижні ми двічі збільшували ліжка в ковідному фонді області. Наразі маємо 2113 ліжок, половина пацієнтів, що госпіталізовані, перебувають на кисні, поки що його вистачає", - додав Пшеничний.

Через напружену ситуацію з поширенням коронавірусу на Закарпатті на початку тижня понад 70 шкіл в області відправили на дистанційне навчання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 18 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 287 141 випадки COVID-19, з них за добу – 6 237.