Понад 70 шкіл на Закарпатті перевели на «дистанційку»

На Закарпатті 72 школи переведені на дистанційне навчання через загрозу поширення коронавірусу.

Про це повідомив в коментарі Укрінформу керівник штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій на Закарпатті Ігор Шинкарюк.

За його словами, найбільша кількість таких шкіл на Рахівщині - це 34 освітні заклади.

Наразі напружена ситуація з COVID-19 в Ужгороді, Рахівському районі, на Виноградівщині та Іршавщині.

Загалом в області за минулу добу, 15 лютого, у 204 осіб в області підтвердили діагноз коронавірус, 9 осіб померли. Відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрою або підтвердженим випадком COVID-19, складає 61. Відсоток ліжок, забезпечених киснем, по області — 70,9.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 276 618 випадків COVID-19, із них за добу - 3 143.