Понад 70 шкіл на Закарпатті перевели на «дистанційку»

Понад 70 шкіл на Закарпатті перевели на «дистанційку»

Укрінформ
На Закарпатті 72 школи переведені на дистанційне навчання через загрозу поширення коронавірусу. 

Про це повідомив в коментарі Укрінформу керівник штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій на Закарпатті Ігор Шинкарюк.

За його словами, найбільша кількість таких шкіл на Рахівщині - це 34 освітні заклади.

Наразі напружена ситуація з COVID-19 в Ужгороді, Рахівському районі, на Виноградівщині та Іршавщині.

Загалом в області за минулу добу, 15 лютого, у 204 осіб в області підтвердили діагноз коронавірус, 9 осіб померли. Відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрою або підтвердженим випадком COVID-19, складає 61. Відсоток ліжок, забезпечених киснем, по області — 70,9.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 276 618 випадків COVID-19, із них за добу - 3 143.

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