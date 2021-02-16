На Луганщині фіксують три випадки повторного зараження коронавірусом

Троє мешканців Луганщини повторно заразилися коронавірусом цієї зими.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник директора Луганського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Жданов.

«Усього повторне захворювання на COVID-19 виявлено у трьох осіб 47, 57 і 61 року. Найбільша різниця між першим і другим випадками становить пів року. Про причини цього однозначно сказати важко. Можливо, це – новий штам вірусу, але, скоріш за все, у пацієнтів з якоїсь причини знижений імунітет. Наприклад, людина лікується від онкологічного захворювання за допомогою хіміотерапії, а в таких випадках імунітет завжди послаблюється», - сказав Жданов.

Він підкреслив, що всі троє захворіли в зимові місяці. Першому діагностували коронавірусну інфекцію наприкінці грудня минулого року, останній – 5 лютого. Холодна пора року теж могла цьому сприяти.

За словами медика, остаточні висновки робити зарано. Проби аналізів наразі доправлені до Києва, де будуть проведені додаткові необхідні дослідження.

Що стосується вакцинації від COVID-19, Жданов підтвердив, що перший її етап має розпочатись найближчими днями. Пройти її рекомендовано всім, незалежно від того, перехворіла людина чи їй вдалося уникнути зараження.

Як повідомляв Укрінформ, 15 лютого в Україні зафіксували 3 143 нові випадки коронавірусу, померло 150 людей. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 276 618 осіб, одужали 1 122 968 осіб, летальних випадків зареєстровано 24 542.