Поліцію Львівщини очолив ексочільник поліції Закарпаття

Керівником поліції Львівської області призначено полковника Олександра Шляховського, який до цього обіймав посаду голови поліції Закарпатської області.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Представлення нового очільника Головного управління Нацполіції у Львівській області відбулося сьогодні, 16 лютого, за участю керівництва МВС та НПУ», - йдеться у повідомленні.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що правоохоронці постійно вдосконалюють особовий склад та систему управління МВС.

«Ротація керівників проводиться з метою більш ефективного використання потенціалу наших працівників. За рахунок зменшення керівного складу Нацполіції ми збільшуємо кількість співробітників, які безпосередньо забезпечують правопорядок в державі. Відповідні зміни проводяться і в інших ЦОВВ системи МВС», – зазначив перший заступник міністра.

А голова Національної поліції Ігор Клименко нагадав, що раніше було проведено реструктуризацію і змінено модель роботи НПУ: зокрема, було створено 132 управління та відділи – замість 690 підрозділів поліції.

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«Ми формуємо безпековий простір, і наші громадяни мають відчути, що поліція продовжує змінюватися. Львівщина – величезна стратегічна область, якій ми надаємо одне з пріоритетних значень. Проєкт «Поліцейський офіцер громади» має запрацювати по всій області. А дякуючи камерам відеоспостереження, ми можемо оперативно розкривати злочини», – сказав Клименко.

Зі свого боку новий керівник поліції Львівщини запевнив присутніх, що готовий узяти на себе відповідальність за безпеку громадян у регіоні, а також пообіцяв, що робота правоохоронців і надалі буде спрямована на те, щоб зробити край безпечнішим.

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Як повідомлялося, поліція Закарпаття отримала нового керівника - полковника Ярослава Колесника, який до цього обіймав посаду заступника начальника поліції Київщини.

До Колесника поліцію Закарпаття очолював Олександр Шляховський.

Фото: mvs.gov.ua