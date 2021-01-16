Зеленський призначив нових керівників СБУ у трьох областях
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський змінив начальників управлінь Служби безпеки України в Кіровоградській, Львівській та Миколаївській областях.
Як передає Укрінформ, відповідні укази від 16 січня оприлюднено на сайті глави держави.
Так, Зеленський звільнив Івана Осипчука з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області і призначив його керівником УСБУ у Львівській області.
Водночас з посади начальника УСБУ Львівщини звільнено Юрія Гончарова.
Також Президент своїм указом призначив Дмитра Нєвєдрова начальником Управління СБУ в Миколаївській області, а Олександра Наконечного - начальником СБУ в Кіровоградській області.
Крім того, Зеленський призначив Олександра Куксу начальником Департаменту захисту національної державності СБУ, звільнивши з цієї посади Анатолія Дублика.