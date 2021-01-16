Зеленський призначив нових керівників СБУ у трьох областях

Президент Володимир Зеленський змінив начальників управлінь Служби безпеки України в Кіровоградській, Львівській та Миколаївській областях.

Як передає Укрінформ, відповідні укази від 16 січня оприлюднено на сайті глави держави.

Так, Зеленський звільнив Івана Осипчука з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області і призначив його керівником УСБУ у Львівській області.

Водночас з посади начальника УСБУ Львівщини звільнено Юрія Гончарова.

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Також Президент своїм указом призначив Дмитра Нєвєдрова начальником Управління СБУ в Миколаївській області, а Олександра Наконечного - начальником СБУ в Кіровоградській області.

Крім того, Зеленський призначив Олександра Куксу начальником Департаменту захисту національної державності СБУ, звільнивши з цієї посади Анатолія Дублика.