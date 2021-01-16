Президент змінив ректора Нацакадемії СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив ректором Національної академії СБУ Андрія Черняка.

Як передає Укрінформ, відповідний указ №13/2021 розміщено на сайті глави держави.

«Призначити Черняка Андрія Миколайовича ректором Національної академії Служби безпеки України», - йдеться в документі.

Перед цим Президент указом №9/2021 звільнив Сергія Кудінова з посади ректора Національної академії СБУ.

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Як повідомлялося, Кудінов був призначений ректором Національної академії СБУ у квітні 2016 року.