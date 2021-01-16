Президент змінив ректора Нацакадемії СБУ
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив ректором Національної академії СБУ Андрія Черняка.
Як передає Укрінформ, відповідний указ №13/2021 розміщено на сайті глави держави.
«Призначити Черняка Андрія Миколайовича ректором Національної академії Служби безпеки України», - йдеться в документі.
Перед цим Президент указом №9/2021 звільнив Сергія Кудінова з посади ректора Національної академії СБУ.
Як повідомлялося, Кудінов був призначений ректором Національної академії СБУ у квітні 2016 року.